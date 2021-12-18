四大公投闖關失利，國民黨高市黨部今（18）日晚間坦言，投票率不如預期，雖然民進黨鋪天蓋地宣傳，但許多人民仍冷漠無感，痛批民進黨政府將公投法修惡，將公投關進鐵籠，已經看到民主退步的惡果。

國民黨高雄市黨部發言人呂謦煒表示，四大公投投票率甚低，凸顯「公投綁大選」重要性，民進黨甚至在選舉公報上表明即使反萊豬公投通過，也不改變農委會公告立場，種種作為都讓民眾更覺無力，投票率自然降低。

不過，呂謦煒認為，展望明年，國家機器鋪天蓋地的宣傳只會有增無減，國民黨沒有逡巡怠惰的本錢，必須汲取教訓，只有更團結與更努力，說服更多選民支持，才能爭取明年高雄議會持續過半、拿下高雄市長執政權。

國民黨高雄市黨部主委許福明表示，感謝黨員及選民努力外，在民進黨將公投法修惡後，由人民推動的公投要能成功成案本即不易，這番結果更證明我們守護國家與捍衛民主的目標沒有錯誤，我們將會繼續努力，為台灣的民主、為全民的權益繼續付出，持續與國民站在一起。

許福明強調，公投本來就非政黨對決，而是議題交鋒，無論成案或不成案，「沒有哪個政黨贏、哪個政黨輸的問題」，孫中山先生說「革命尚未成功，同志仍須努力」，盼全黨同志能夠加倍團結、加倍付出，如此面對明年的地方選舉，國民黨才能更積極喚起民眾，爭取多數選民信任與支持。