大潭里里長彭明聰一路從投票待到開完票，全程緊盯現場。（陳夢茹攝）

眾所矚目的公投案已全數開完票，桃園市觀音區藻礁議題延燒多月，終於塵埃落定，藻礁公投推動聯盟領銜人潘忠政認了敗選。身為當地人、大潭里里長彭明聰深深一鞠躬向全國人民致謝，更向政府喊話「公投造成對立，政府不要太高興，要展現誠意兌現照顧大潭里民的諾言！」

大潭里民活動中心開票所有4成2的投票率，投票結果為523票不同意，281票同意，8票廢票，以不同意票勝出，彭明聰原先預估會有6成居民出來投票，不過恐因天氣不佳受到些許影響，彭也一路從投票待到開完票，全程緊盯現場。

彭明聰表示，珍愛藻礁公投案中，大潭里是指標性的里，全國都非常關注，開票結果為不同意大於同意，感謝大潭里民用理智判斷投下這1票，大潭里民將繼續支持三接能源政策。

「公投造成對立，政府也不要太高興！」彭明聰呼籲，政府應該要展現誠意，慢慢修補全國人民的裂痕，讓大家恢復正常的生活、經濟向前發展。他也喊話，大潭里民支持政府三接能源政策，往後不管台電、焚化爐、環科、中油，希望政府全力支持大潭里、做好敦親睦鄰，不要講的和做的完全不一樣。

彭明聰指出，大潭里承受巨大的環保壓力，因為所有骯髒東西、環科處理廠都往大潭丟，因此希望政府展現最大的誠意，往後的回饋要說到做到，讓里民能得到幸福感，大潭里是相當窮困的里，在地的聲音往往沒有辦法發出去，終於有正式場合可以向外界說出心聲，讓全國人民正視大潭里，感謝全國人民一路的支持。