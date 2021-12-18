四大公投18日登場，全台各縣市陸續開完選票，苗栗縣選委會統計，全縣人口數54萬312人、有投票權人數45萬7991人，實際投票人數17萬1555人，總投票率37.4％，四項公投案都是同意票高於不同意票。

苗栗選委會公布四大公投數據，第一項是否同意重啟核四，同意票數10萬4362票、投票比率61.44％，不同意票數6萬5496票、投票比例38.56％；第二項反對萊豬進口，同意票數10萬6512票、投票比率62.73％，不同意票數6萬3291票、投票比例37.27％。

第三項公投綁大選，投下同意票的有10萬6243票、占比62.51％，不同意票數為6萬3712票、投票比例為37.49％；最後一項中油三接案遷移，同意票數有10萬5241票、百分比為61.97％，不同意票有6萬4595票、占比38.03％。

根據選委會資料顯示，苗栗縣民在這次公投選舉中，四項公投案全數都是同意票大於不同意票，四項同意票數平均多不同意票數4萬票。