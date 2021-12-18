全國性公民投票今(18)日舉行投票，投票時間至下午4點為止，投票結束後，中選會隨即開始開票作業。隨著晚間票數逐漸開出，四大公投案的不同意票票數均領先同意票。前立委林濁水直言，投票率低到這樣，可見投票的只剩兩黨死忠，直接民權等於政黨操控的對決，只是這個不幸，早在意料之中。

針對開票的過程和結果，林濁水今天(18日)在臉書上表示，同意和不同意，從一開始最大差距不到5%，小的只有1%，雖然呈現拉鋸狀態，令人提心吊膽，但是現在4個不同意已全盤領先，而且投票率頂多45%，於是4個同意已經鐵定成為4個不同意。國民黨復仇性公投全面槓龜，可以喘一口氣了。

不過，林濁水也說，投票率低到這樣，可見投票的只剩兩黨死忠，直接民權等於政黨操控的對決，只是這個不幸，早在意料之中。他更直言，什麼直接民權，孫中山遺訓，有的、沒的完全是夢話連連。

此外，「公投綁大選」案領銜人，國民黨立委江啟臣受訪時表示，從票數上顯示，同意跟不同意票數字都相當一致，顯示這樣的結果只是政黨動員的結果，中間選民沒出來投票，這凸顯公投綁大選的重要性。

藻礁公投領銜人潘忠政則宣布「藻礁公投失敗」，並指藻礁公投由人民投票否決了，中油第三天然氣接數站不必遷離桃園大潭藻礁海岸及海域，這是人民共同複決的政策，藻礁公投推動很難受、很難受，但必須謙卑地接受這個選舉結果。