1218四大公投結果大勢底定，重啟核四、公投綁大選、反萊豬、護藻礁的不同意票數皆大幅領先同意票，確定四案皆不會通過。對此，時代力量立委邱顯智今(18)晚在臉書分析本次公投現象，值得大眾繼續關注。

邱顯智指出，1218四大公投開票接近尾聲，全國投票率僅四成上下，四案的不同意票都大於同意票，沒有一案通過。對於公投的結果，所有人都必須心懷敬意。縱然過程有些紛擾，台灣仍舊完成了一次大型的直接民主實踐。

邱顯智分析這次公投有三項整體性的現象，值得大家繼續關注：

第一，這麼低的投票率告訴我們，人民厭倦兩大黨的政治動員，公投最終淪為藍綠基本盤的比拼。

第二，四案同意票與不同意票的分布相去不遠，絕大多數出來投票的選民都採取「四個同意」、「四個不同意」的包裹投票，政黨動員的確降低了中間選民的投票意願。

第三，這次的選舉結果顯示，公投與大選脫鉤，不僅不能避免政黨動員，還讓公投通過難上加難。這是不是反而凸顯了公投綁大選的合理性，值得大家深思。

邱顯智最後強調，還是要跟大家說，比起藍綠詮釋的政治勝負，如何讓台灣的民主真正勝利，這才是這次公投給我們最重要的一課。