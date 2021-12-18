反萊豬公投未過關！據農委會掌握，目前亞洲多國受到非洲豬瘟影響，而日本的典型豬瘟依舊肆虐因而皆未能出口，「台灣應該是目前亞洲唯一可以出口豬肉的國家」，黃金城說，因此會透過百億基金增加包括畜牧場、屠宰場、育成率等以提升我國的養豬產業競爭力。

黃金城說，百億基金將用來升級畜牧場設備，如鼓勵升級成高床養豬、加設水簾式設備等，以減少臭味、水汙染等，以降低周遭民眾不滿，「否則民眾3天2頭抗議，養豬場也難經營」。

「台灣應該是目前亞洲唯一可以出口豬肉的國家」，黃金城指出，但若要與國際接軌，最大的困難處在於「屠宰場」，有許多國家已要求豬肉出口要透過有HACCP認證的屠宰場，因此在百億基金中也投入許多用來興建國際標準、HACCP等級的屠宰場，並擬在雲林、嘉義及屏東等地設置，預估3處屠宰場每日最大屠宰量可達7000餘頭，已占每日屠宰量超過1／4。

黃金城也提及，雖然我國育成率在熱帶養豬國家中算高，但相較於主要養豬出口國來說育成率仍偏低，因此難以降低成本，但透過百億基金強加豬隻疫苗研發，預估國內母豬的平均育成率將從現在的15.2頭，在2024年提升為17.2頭。