P. LEAGUE＋新北國王籃球隊18日起迎接隊史首次開幕週，球團打造街頭饒舌盛宴，有線電視台八點檔大戲演員紀言愷（左三）率全體演員也到新莊體育館與球迷們同歡，與新北國王總經理毛加恩（右3）一起響應「愛無限」公益活動，將愛心散播到各個角落。（季志翔攝）

P. LEAGUE＋新北國王隊與富邦勇士之戰，主場啦啦隊美少女表現出無限動感的舞姿，帶動現場氣氛。（季志翔攝）

P. LEAGUE＋新北國王籃球隊18日起迎接隊史首次開幕週，現場的「愛無限」公益活動表演帶動氣氛 。（季志翔攝）

P. LEAGUE＋新北國王籃球隊18日起迎接隊史首次開幕週，現場的「愛無限」公益活動表演帶動氣氛 。（季志翔攝）

P. LEAGUE＋新北國王與富邦勇士之戰，知名女力嘻哈歌手Dizzy Dizzo蔡詩芸，在開幕戰擔任中場表演嘉賓，帶給球迷最原汁原味的歐美嘻哈trap。（季志翔攝）

P. LEAGUE＋新北國王與富邦勇士之戰，吸引大批球迷到場為球隊加油。（季志翔攝）

P. LEAGUE＋新北國王隊與富邦勇士之戰，新北市長侯友宜（中）應邀到場主持開球儀式，與兩邊的球員相比，天龍地虎的落差令人莞爾。（季志翔攝）

P. LEAGUE＋新北國王與富邦勇士之戰，富邦勇士塞瑟夫（中）籃下禁區在對手包圍中出手投籃得分。（季志翔攝）

P. LEAGUE＋新北國王籃球隊18日起迎接隊史首次開幕週。首日對戰台北富邦勇士，比賽最後國王以109比102擊敗勇士贏得主場的勝利 賽後球員們在球場上相互道賀。（季志翔攝）

國內職業籃球聯賽點燃戰火，各隊無不為了主場活動絞盡腦汁。P. LEAGUE＋新北國王籃球隊18日起迎接隊史首次開幕週，球團打造街頭饒舌盛宴。首日對戰台北富邦勇士進行「雙北大戰」，隔天則是對上台新夢想家；這兩天球隊也會帶著購買季票的球迷在賽前進行「球場巡禮」，體驗全新打造的球員休息室與頂層VIP包廂，球迷期待已久的球隊周邊商品，也將在這次主場周亮相。

本周末兩天，新北國王不但要為球迷送上精彩比賽，周邊活動也不馬虎，知名女力嘻哈歌手Dizzy Dizzo蔡詩芸，在開幕戰擔任中場表演嘉賓，帶給球迷最原汁原味的歐美嘻哈trap，19日賽程邀請來自三峽區的新北市嘻哈代表人物之一、現場演出最狂的「絕情少年」Barry Chen，準備「炸」翻全場，有線電視台八點檔大戲演員也到新莊體育館與球迷們同歡，與新北國王一起響應「愛無限」公益活動，將愛心散播到各個角落，而新北市長侯友宜也親自到現場主持開球的活動。

新北國王上週踢館夢想家主場贏球，強大防守成為關鍵，逼得夢想家創單節5分、全場64分的兩大聯盟新低紀錄，國18日在主場開幕戰碰上實力更為強大的勇士，想搶連勝最大隱憂為只有單洋將湯瑪士坐陣，麥卡洛、里金斯及「新台灣人」Q.戴維斯都無法出賽，本土由楊敬敏、李愷諺、張文平等人聯手出擊。

至於勇士今登入的登錄名單亮點為賴廷恩，他先前因腳踝扭傷並未上陣，其他本土有張宗憲、蔡文誠、簡偉儒、林書緯、周桂羽、張耕淯、石博恩、曾祥鈞。 比賽最後國王以109比102擊敗勇士贏得主場的勝利。