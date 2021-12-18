國內職業籃球聯賽點燃戰火，各隊無不為了主場活動絞盡腦汁。P. LEAGUE＋新北國王籃球隊18日起迎接隊史首次開幕週，球團打造街頭饒舌盛宴。首日對戰台北富邦勇士進行「雙北大戰」，隔天則是對上台新夢想家；這兩天球隊也會帶著購買季票的球迷在賽前進行「球場巡禮」，體驗全新打造的球員休息室與頂層VIP包廂，球迷期待已久的球隊周邊商品，也將在這次主場周亮相。
本周末兩天，新北國王不但要為球迷送上精彩比賽，周邊活動也不馬虎，知名女力嘻哈歌手Dizzy Dizzo蔡詩芸，在開幕戰擔任中場表演嘉賓，帶給球迷最原汁原味的歐美嘻哈trap，19日賽程邀請來自三峽區的新北市嘻哈代表人物之一、現場演出最狂的「絕情少年」Barry Chen，準備「炸」翻全場，有線電視台八點檔大戲演員也到新莊體育館與球迷們同歡，與新北國王一起響應「愛無限」公益活動，將愛心散播到各個角落，而新北市長侯友宜也親自到現場主持開球的活動。
新北國王上週踢館夢想家主場贏球，強大防守成為關鍵，逼得夢想家創單節5分、全場64分的兩大聯盟新低紀錄，國18日在主場開幕戰碰上實力更為強大的勇士，想搶連勝最大隱憂為只有單洋將湯瑪士坐陣，麥卡洛、里金斯及「新台灣人」Q.戴維斯都無法出賽，本土由楊敬敏、李愷諺、張文平等人聯手出擊。
至於勇士今登入的登錄名單亮點為賴廷恩，他先前因腳踝扭傷並未上陣，其他本土有張宗憲、蔡文誠、簡偉儒、林書緯、周桂羽、張耕淯、石博恩、曾祥鈞。 比賽最後國王以109比102擊敗勇士贏得主場的勝利。
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