台中市議會國民黨團書記長陳政顯痛批說，未來中央政府會更肆無忌憚的蠻橫惡搞。（陳世宗攝）

四大公投18日進行直球對決！台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃指出，四大公投未過關，主要是執政者製造政黨對立，透過陸海空進行不對等宣講，對民進黨形象沒有加分。台中市議會國民黨團書記長陳政顯痛批，未來中央政府會更肆無忌憚蠻橫惡搞；市議會民進黨團總召謝明源認為，經公職人員充分宣講民眾理智投下四個都不同意。

葉光芃醫師指出，大家都已經盡力、結果只能接受，他覺得十分可惜，公投應該就議題進行討論，執政者卻用納稅的人的錢，透過陸海空進行不對宣講並製造政黨對立；黨齡僅35年的民進黨，不應為可能僅10-15年使用期的過渡天然氣，短視犧牲台灣護國神礁7600年的大潭藻礁生態系。

葉光芃說，他不反對天然氣做為橋接能源，但天然氣是屬於過渡能源。英國宣佈2024無煤發電、2035年就沒有天然氣，德國2030無煤、2040沒有天然氣發電；去年台灣工研院宣佈2025天然氣觸頂，如果台灣2050要達淨零碳排，需要再花大筆公帑並破壞環保藻礁蓋天然氣接收站嗎？政府有待商榷。

陳政顯指出，四大公投案都未通過，主要是有些議題三年前已舉辦過，但對政府沒有任何約束力，民眾對議題趨於冷淡，民眾意見表達政府根本不重視。執政者說現在不缺電、所以不重啟核四，但談到三接又說台灣缺電，到底缺不缺電？政府對能源政策反反覆覆，讓民眾無所適從。

謝明源認為，公投四大議題經民進黨各公職人員於大街小巷廣為宣講後，民眾都能充分了解，特別是核四在馬英九時代花3000多億，卻一度電都未發就封掉；現在國民黨卻又要重啟且位處地震帶，萬一發生意外百姓受害，三接在不影響生態又能兼顧發電，經民眾理智思考即投下四個不同意。

台中港區民眾抨擊說，台中港西碼頭100多個儲槽，包括目前供應大潭電廠的天然氣接收站都設在港區，當初會與梧棲、清水區隔一個工業港池，就怕萬一發生「連環爆」危及港區民眾生命財產安全；未來大潭天然氣接收站萬一發生天災地變，台灣護國神礁恐瞬間化成烏有。