浙江新聞用戶端消息，大陸分管衛健業務的國務院副總理孫春蘭17、18日在大陸當前新冠疫情最嚴重的浙江紹興調研指導疫情防控工作，強調要堅定不移貫徹「外防輸入、內防反彈」總策略，堅持「動態清零」總方針，健全完善應急指揮體系，堅定有力狠抓工作落實，著力補短板、堵漏洞、強弱項，堅決遏制疫情蔓延勢頭，堅決打贏疫情防控阻擊戰殲滅戰。

孫春蘭17日晚連夜聽取浙江省、紹興市和國務院聯防聯控機制前方工作組匯報，與有關部門和一線專家座談，分析查找工作中的薄弱環節和漏洞，部署防控重點任務。

18日孫春蘭在浙江省委書記袁家軍，代省長王浩陪同下，深入上虞區調研，實地考察疫情防控指揮部、封控社區、隔離點、疫情集中暴發場所、疾控中心等，詳細了解隔離管控、核酸檢測、流調溯源等情況，代表中共中央、國務院，慰問參與疫情防控的一線工作人員。

孫春蘭指出，從流調研判看，浙江這波疫情聚集性特點比較明顯，當前防控工作取得階段性成效，但形勢仍然嚴峻複雜，特別是紹興上虞疫情防控正處在最吃勁的關鍵階段。中共中央、國務院對浙江疫情高度重視、十分關心，對浙江人民十分牽掛。

孫春蘭表示，要統籌協調做好疫情防控，進一步加強省級層面統一領導，建立扁平化指揮體系，統籌調度全省的醫療救治、檢測、流調、隔離點等力量資源，及時督查回饋，確保各項工作事情抓落實不過夜。

要堅決果斷做好集中隔離，把密接隔離工作做密做實，做到應隔盡隔、規範隔離。

要科學精準做好社區封控，堅持群防群控，既管控到位，又分級分類、精準施策；力戒形式主義，按照規範要求做好核酸檢測，對志願者、下沉幹部等做好培訓工作，及時回應群眾訴求，保障群眾基本生活，特別是關心老年人等特殊群體就醫買藥等需求，引導群眾增強信心決心。

要加快速度做好流調溯源，強化封控管理，管控好風險人員，把完整的傳播鏈弄清楚。要避免重點場所交叉感染，嚴格工作人員防護和規範操作，落實好定點醫院院感防控監管巡查，堅決杜絕院感發生。