嘉義市此次四項公投189個投開票所全部開票完成，投票率42％，第18案反萊豬有4萬1488票同意、不同意5萬748票，同意落後不同意9260票，是4案中差距最小。

第17案重啟核四案同意票3萬9901票、不同意5萬2308票，票數懸殊1萬2407票是4案中最多。第19案公投綁大選同意票41437票、不同意票5萬804票，第20案三接同意4萬681票、不同意5萬1500票。