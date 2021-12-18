四大公投結束，嘉義縣總投票率37.98％，18鄉鎮市四大公投案投票結果，除阿里山鄉外，其餘17鄉鎮「不同意」票都領先「同意」票，投票率最高的鄉鎮是新港鄉40.52％，大埔鄉最低，只有25.3％。

根據嘉義縣選委會資料顯示，四大公投結果如下，第17案「重啟核四」「同意」票6萬905票，「不同意」票10萬3035票；第18案「反萊豬進口」「同意」票6萬3301票，「不同意」票10萬587票；第19案「公投綁大選」「同意」票6萬2465票，「不同意」票10萬1456票；第20案「珍愛藻礁」「同意」票6萬1715票，「不同意」票1萬2073票。

另四大公投案同意與不同意比例，分別為第17案37.15％比62.85％，第18案38.62％比61.38％，第19案38.11％比61.89％，第20案37.68％比62.32％，四公投案平均換算，不同意票比率達62.11％。