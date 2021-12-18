不受疫情衝擊影響 志光慈善會發200萬獎學金

志光教育科技集團在歲末年終，舉辦「志光慈善會」大學院校獎助學金頒發餐會，大手筆發出200萬獎學金。(志光提供／林欣儀台中傳真)

新冠疫情衝擊各行各業，連補教業也受到嚴重影響，但收入雖大減，志光教育科技集團仍選在歲末年終，舉辦「志光慈善會」大學院校獎助學金頒發餐會，大手筆發出200萬元大學院校獎學金，獎助成績優秀及家境清寒學子。

志光慈善會指出，今年因新型冠狀病毒疫情增溫，全國各大學院校與補習班都受影響，例如無法現場上課、全面安排線上學習方式、減少師生見面互動的機會，但即便是線上學習，仍有許多學生堅持向上，不僅成績表現優異，在課外活動也是可圈可點。

慈善會指出，今年共收到2000份獎學金申請資料，不少學生提及，因疫情關係，家裡收入受影響，原本就不寬裕的生活變得更捉襟見肘。志光教育科技集團本於「取之社會，用之社會」的立場，用行動落實「嘉惠學子、急難救助、生活照護」，2004年設置獎助學金至今，共發出近2300萬元，嘉惠逾2000名學生。

志光慈善會創會理事長林進榮表示，對志光而言，一路走來奉行的企業理念是「幫助學生考取，擁有幸福人生」，在這繼往開來的時刻，期許集團未來繼續以考生的需求為出發點，在「學員好、同仁好、公司好」三者共好共榮的目標下，往嶄新的里程碑邁進。