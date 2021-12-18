四大公投今日完成投票，四案的不同意票大幅領先同意票，結果大勢底定，國民黨立委蔣萬安表示，必須尊重人民做出的決定，「公投的結果雖然不如預期，我們沒有氣餒的時間，更沒相互指責的本錢。」

蔣萬安指出，今年的公投結束了，謝謝台灣人民透過行使直接民權，展現人民作主的精神，大家必須尊重人民做出的決定。公投的結果雖然不如預期，「我們沒有氣餒的時間，更沒相互指責的本錢」。

蔣萬安強調，接下來，國民黨必須更加團結，扮演好在野黨角色持續強力監督，捍衛民主與大眾的權益。