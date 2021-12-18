反萊豬、珍愛藻礁、重啟核四、公投綁大選4大公投案結果揭曉，民進黨的「不同意」大幅領先國民黨主張的「同意」，藍營承認失敗，國民黨中常委、新北市議員林金結認為，國民黨喊出4個同意，擴大戰場沒有討到便宜，除萎縮原本在萊豬案上的7成優勢盤，還把其他2案的民間聲量給壓制，剩下政黨對決的火車對撞，「國民黨應該擺脫幾十年前的老大心態，讓民意在前，讓民間力量做為國民黨堅實的後盾。」

林金結指出，國民黨對於4大公投案的戰略、戰術均錯誤，棄守高民意支持的「反萊豬」議題，改為「四個同意」未有充分黨內溝通，戰線未能延續，戰略未經充分溝通就改變過於輕敵，導致基本盤反而萎縮。

另，國民黨在投票前夕點名若干地方首長屬於錯誤的戰術，造成黨內批判聲量大於對推動公投同意的聲量，失去焦點，已經有綠軍反串在新北市長侯友宜臉書帶風向點名批判，如果藍軍隨之起舞正好落入綠軍的陷阱跟圈套，被賣了還幫人數鈔票。

此外，其中有3. 67萬人是首投族，未來也會投入2022、2024年的選舉，這次投票結果應該做為未來國民黨在選舉上之戰略、戰術調整的重要參考。

林金結認為，4大公投案當中有2案是國民黨提出，黨中央應針對這2案作出檢討，公投案的投票率、投票結果是對黨中央領導方針與是否掌握民意的階段成績單，建議應針對結果迅速調整腳步。