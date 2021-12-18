王力宏15日宣布離婚後，昨(17日)晚遭前妻李靚蕾踢爆8年婚姻期間不斷約砲、召妓，私生活混亂，震驚外界。有網友因為王力宏離婚慘遭波及，老婆突然嗆他不顧家，甚至說「我要開始找公托跟保母了」，讓他很無辜「有人也被這次王力宏事件牽連的嗎？」，結果網友各種幫腔作勢後，原PO又發文緩頰，「夫妻之間難免鬥鬥嘴」。

一名網友15日在PTT上發文表示，剛剛原本老婆還在家傳孩子的照片，突然非常突兀的冒出一句「王力宏也離婚了」，接下來開始進行一長串的抱怨，說他沒時間陪小孩、陪家庭等等，原PO喊冤：「啊我就在上班，只要放假基本我都帶老婆小孩去踏青、逛逛賣場、去旅遊，王力宏離婚到底乾我屁事啊？」並好奇是不是也有鄉民跟他一樣也被這次王力宏事件牽連。

貼文引起討論，網友紛紛回應，「你就回她，你老公我有去親別的男人嗎？」、「我爸今天應該也中槍了」、「秉樞不是教大家了嗎：盆栽要剪 女人要扁」、「現在把你老婆叫起來 : 問她說所以你現在開始可以不顧家裡跟約砲了嗎？」。

不過網友講話太毒，越講越難聽，原PO昨(18日)忍不住再回一篇文，解釋說到，他跟老婆在一起8年，今年年初才結婚，目前兒子剛滿八個月，因為生子關係，老婆離職全職帶小孩，但可能長期都待在家顧小孩，難免心情上會有些影響，所以最近因小孩的事鬥嘴、吵架的頻率比以前稍微高一些。那一天會發文純粹覺得很衰，又有點好笑，「才發上詢問有沒有同好跟我一樣，沒想到莫名其妙爆文」結論是夫妻之間難免會鬥鬥嘴、吵吵架，正常能量釋放。