屏東公投開票於晚間7時結束，過程平順，屏東縣長潘孟安也在蔡英文總統談話結束後，透過臉書發文表示，感謝國人讓台灣自信前行、走向國際。

潘孟安表示，公投結果出爐，台灣的民主再前進一大步，「這次的公投讓我們看到許多國人對於不同議題的深入討論，政策的思考與激辯原本就是民主國家的常態，但我們更必須尊重多元意見，才是台灣民主最可貴的地方」。

潘認為，公投不是政黨的對決，而是對於價值的判定，感謝每一位出來投票的民眾，共同決定國家的未來，台灣面臨關鍵的時刻，更在國際陸續獲得更多盟友的支持，卻仍有許多阻力與壓力需要克服，「因此我們必須團結齊心，做出正確的抉擇，謝謝大家站出來，守護我們心愛的台灣」。

國家在蔡英文總統、賴清德副總統以及蘇貞昌院長帶領下，不論是環境安全、經濟安全、食品安全等，中央地方會一起攜手努力，為全體國民把關，讓台灣繼續穩健向前行。