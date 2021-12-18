公投結果揭曉，清華大學核工系教授葉宗洸表示，四項公投案無一通過，令人意外。其中「核四重啟商轉」一案的「不同意」票數高過「同意」票數不到6％，個人雖感遺憾，但人民做出了決定，仍須尊重。

葉宗洸指出，本次公投在府院黨全體動員，並砸下大量經費與宣傳資源的情況下，各案投票前的民調數據全數遭到逆轉。不得不承認政府以排山倒海之勢，反覆洗腦民眾，將公投扭曲成政黨對決、抗中保台，確實發揮了效果。

葉宗洸提到，以民間團體發動的重啟核四一案為例，宣傳初期並未獲得政黨的正面奧援，挺核方資訊的民間觸及率非常有限，即便有志工天天在街頭無畏風雨地舉牌吶喊、發送小卡，卻遠遠不敵精美的大型看板、穿梭於街頭巷尾的宣傳車、難以計數的造勢晚會與大量媒體曝光。更有甚者，政府及反核方不斷以不實資訊於媒體散佈，捏造核四工程品質不佳、斷層恐釀大地震的謠言，欺騙恐嚇民眾，也收效不少。

葉宗洸 說，即便國民黨後來表態支持重啟核四，但仍有該黨的高人氣地方首長扭捏做作，不願表態，以致未能匯集支持人氣，反應在新北市、台中市、宜蘭縣的投票結果，就是不同意數高於同意數。不過，值得注意的是，北部幾個縣市包括基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣及花蓮、台東兩縣則是同意數高於不同意數，推測應是民眾關切供電穩定性不足的問題。

葉宗洸認為，回歸能源供給的現實面，核四無法重啟的供電影響在2025年就會出現。三接工程雖得以現地外推，但完工時間落在2025年，大潭新機組無法上線發電，無法解決未來其他3部核電機組陸續除役後的缺電難題，也會因此造成老舊火電機組（特別是燃煤機組）必須一再延役，這是政府必須面對且為可逃避的殘酷事實。

葉宗洸強調，未來幾年的缺電難題也不是必然無解，現役核電機組若能及時延役，不僅可避免供電失衡，讓老舊燃煤機組順利除役，更可幫工程進度大幅落後的風、光兩電爭取時間，一舉數得。只怕向來奉「非核家園」為神主牌的當今政府一意孤行，對於即將到來的災難視而不見，屆時恐難避免分區輪流停電的噩夢再襲。

葉宗洸呼籲，公投結束，政府慶幸既有政策得以持續推動之餘，更須務實面對能源轉型遭遇的瓶頸，千萬不要辜負眾多的支持民意。