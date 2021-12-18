印度神童阿南德（Abhigya Anand）過去曾多次精準預言災禍，16日又釋出最新預測影片，解釋了「卡拉薩爾帕瑜伽」星相（KALA SARPA YOGA，又稱印度星盤）對世界大局的影響，以及新冠病毒新變異株Omicron大流行是疫情完結的開始，更指出全球經濟將迎來重大利空，不過他也加碼提出3大投資解方。

阿南德在影片中向眾人分享「卡拉薩爾帕瑜伽」星相，指出星相合體是在2020年12月19日至27日發生，該大合相距今集結屆滿一年，期間又發生了580年一遇的月偏食，接下來他也提到，天王星、海王星及冥王星都還在坐標內，這些行星將影響地球長達6個月的時間，也就是今年12月至明年5月，全球經濟將大劫難逃，且世界需要更多時間才能恢復。除此之外，地球上的一切，包括物質與人類的精神世界也有所影響。

事實上，阿南德早在10月22日就預測，今年12月10日起將爆發疫情擴散、極端天氣等全球7大危機，沒想到美國中部10日就發生數十起嚴重龍捲風災情；印尼14日又發生規模7級以上的強震。

隨著新冠病毒新變異株Omicron大流行，阿南德也直言未來幾個月，人們生活將大受影響，甚至會令封城行動重演。他強調，10月22日已預言更大的新一波疫情會在12月第2周爆發，並且掀起更大的疫情浪潮，影響全世界，雖然未必如今年3月至4月時可怕，但也只是稍微溫和，並點名美國、歐洲將成重災區。但他也出言緩頰，指出Omicron的出現是新冠疫情結束的開始，只不過需要等到2023年5月才會完結。

至於經濟危機最嚴峻的時間點位於明年3月至4月之間，不僅人與人之間的關係會有所改變，政府對民眾的控制也會急遽增加，他以去年開始的防疫限制為例，指出政府祭出的封城等封鎖手段，造成人民恐慌、經濟也陷入困頓，如今在Omicron的肆虐之下，歷史也正一步步重演。

至於加密貨幣的走勢和前景，阿南德過去就曾預言加密貨幣價格會在11月底前破紀錄，但在11月21日這個時間點後大回調，甚至泡沫破滅，而參照目前虛擬貨幣的生存環境，似乎真的陷入困境，包括大陸、俄羅斯、印度都表態反對虛擬貨幣於本國交易，衝擊其價值及前景。

面對即將到來的危機，阿南德加碼提出3大投資解方，直言2022年，黃金、白銀是最好的選擇，加密貨幣則只能長線投資；另外，以可持續發展的角度來看，購買有機農地也是不錯的投資。

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