國民黨台北市議員徐巧芯16日在臉書貼出民進黨立委吳思瑤約林秉樞喝咖啡的對話截圖，吳思瑤則說，她和林秉樞沒有約喝咖啡，她還認為，林說要看狗可能只是藉口，或許合照才是林的目的。對此，同黨台北市議員王世堅痛斥林秉樞是渣男、懦夫，並指他的行為嚴重傷害國家社會，司法體系應該嚴辦、速判。

王世堅17日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，現在國事如麻，所以吳思瑤等人可能忘了有這樣的朋友。林秉樞不只傷害這些人，還嚴重傷害國家社會，司法人員對這個人渣、懦夫應該要嚴辦、速判。

王世堅指出，林秉樞現在抖出來的事情顯示，他可能欺騙的不只單一幾個人，而是一系列的，這破壞了國家、社會體制。而國安局早就應該介入，任何國家 都把安全都擺在第一位，尤其我們國情特殊，一提到國安，很多事情大家就可以忍讓。王世堅認為，國安最優先，一旦有人假冒國安人員在外招搖撞騙，國安單應該立刻介入，馬上查辦，借用國安名義犯罪最加一等，國安局應該趕快 積極介入，不能放過他。

王世堅更直言，很少有騙子像他這麼大膽，是不是背後也有一些很壞的傢伙，或是有一個集團？都應該查清楚，檢察官已經很嚴厲在偵查當中。王世堅還借用前國策顧問詹宏志的「識人不明」，指尤其位高權重的人，更應該能分辨是非，識人不明，就要付出代價。