桃園雲豹職業籃球隊18日作客台南台鋼獵鷹主場，雙方上次交手於高雄海港熱身賽，當時桃園雲豹以10分之差惜敗，此役桃園雲豹雖帶著8分落後進入下半場，易籃後球隊吹起反攻號角，在隊長鄭瑋單節獨得13分的帶領下，最終以89比81踢館成功，奪下隊史首勝。

本場比賽桃園雲豹在賽前就展現強烈的求勝慾望，總教練王志群表示，能拿下這一勝對團隊來說相當重要，「我們是新的團隊，球季也才剛開始，所以能拿到勝利對我們來說是個很大的鼓舞。」不過王志群表示，球隊在空檔及籃板轉換方面都還需加強，也再次強調團隊一直以來都是朝「季後賽門票」為目標，透過今天的勝利也讓他看見，若在場上球員們持續保持溝通，再大的困難都能克服。

此役投進3顆三分球、共拿17分的隊長鄭瑋，在下半場帶領球隊逆轉、最終奪勝，他將此歸功於教練，分享教練中場和他提點的：「身為球隊控球，如果打得很悶，其他人也會連帶受影響」，因而調整心態，下半場扛起重任重整球隊氣勢。他也表示，「今天團隊的戰術都做得明確，主要是往禁區攻擊，對我們來說也得到了不錯的回饋。」他表示能收下勝利，對團隊來說是莫大的肯定，也證明教練在這3個多月的帶領下方向是正確的。

而今天出賽21分鐘，在場上攻下9分的杜譽城，則自認近三場比賽在三分線命中率的數據較低迷，因此希望在防守端可以做一些貢獻，回去也會在此方面多做些調整找回手感。此役除了攻下17分的隊長鄭瑋，三位洋將的得分皆上雙，米特羅維奇(Aleksandar Mitrović)拿下21分、7籃板，狄安森(Caelan Tiongson)19分、12籃板，歐頓(Daniel Orton)則獲得15分、21籃板。