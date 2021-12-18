四大公投結果揭曉，全國不同意票高於同意票，南投縣則是同意票高於不同意票；南投縣長林明溱表示，這顯示縣民有明辨是非對錯的判斷力，而全國同意票會輸，主要是黨內不團結，至於是誰不團結，他不便批評。

南投縣四大公投結果，重啟核四同意8萬2471 票、不同意7萬3365票；反萊豬進口同意8萬4903票、不同意票7萬911票；公投綁大選同意8萬4360票、不同意7萬1533票；遷三接護藻礁同意8萬3498票、不同意7萬2287票。

林明溱表示，南投縣在四大公投每項同意票，都超過不同意票1萬多票，顯示南投縣民的判斷能力很高，能夠明辨民進黨執政的對錯，透過公投表達南投人的心聲與智慧。

林明溱指出，全國同意票會輸，就是因為國民黨不團結，那是最糟糕的事，如果縣市長都團結，像他那樣勇敢站出來，保證會贏。

而就國民黨內有人尋找「戰犯」，及新北市長侯友宜遭質疑部分，林明溱說他不便批評，因為大家都是縣市長、好朋友，所以黨內誰沒有團結，他也不能表態。

林明溱指出，公投的投票率低是預料中事，因為上次公投後，民進黨不執行，人民覺得公投通過也沒有用，所不願意出來投票。

林明溱配合國民黨中央，宣揚四大公投「四個同意，台灣更美麗」，為維持行政中立，辭去南投縣選舉委員會主委員職務；除了在公開場所號召民眾、還拍攝影片擴大宣傳效果；公民投票前夕，林明溱與立委許淑華、馬文君，更陪同國民黨主席朱立倫以車隊掃街，爭取選民認同，顯然催票奏功。