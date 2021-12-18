美國藥廠輝瑞預估，新冠疫情恐將持續到2024年才會結束，屆時該疫情將會從全球大流行轉變成為像流感一樣的地區性流行疾病。

輝瑞疫苗部門全球總裁柯賽羅（Nanette Cocero）17日表示：「我們相信新冠疫情可能在2024年轉型成為地區性流行疾病」。

首席科學長杜爾思坦（Mikael Dolsten）補充，疫情何時與如何發展將倚賴病毒演變、各國疫苗與治療策略的效率與如何公平分配疫苗給低接種率地區而定。此外他也提到新變種病毒的出現，也可能再度改變全球疫情走向。