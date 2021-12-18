大陸浙江省疫情升溫，過去一年浙江紹興再增29例確診。紹興市衛生健康委18日對此表示，當前疫情嚴重的上虞區已經有核酸檢測陽性病例大減的現象，有信心在一周內實現社區清零目標。

大陸央視報導，自12月17日下午4時，到18日下午4時，浙江省寧波、紹興、杭州三地報告新增確診病例39例，其中寧波6例、紹興29例、杭州4例，含1例由無症狀感染者轉為確診病例（在紹興）。無報告新增無症狀感染者。

澎湃新聞報導，紹興市衛生健康委主任王宏達18日傍晚表示，當前紹興上虞區防疫狀況有積極現象，包括當日核酸檢測新增陽性病例數開始下降。從15日最高的70例降至17日的49例，18日0-16時新增9例。且在上虞區有啟動封控管控措施與調整。

王宏達表示，據統計，所有病例中，12月12日以後感染的人數一共只有7個人。根據這些變化，上虞區的疫情形勢在向好的方向發展，有信心也有決心完成一周內實現社區清零的目標。