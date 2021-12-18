民進黨「4個不同意」在全台表現亮眼、成功完封，桃園市晚間公投結果也出爐，4大案同意數都遠大於不同意，除了重啟核四38萬比35萬較接近，反萊豬、公投綁大選和三接遷離藻礁都是39萬比34萬，藍大於綠的政治版圖難撼動。

桃園市1312個投開票所晚間7點半全數開完票，投票權人數為186萬9908人，投票率達40.01％。

重啟核四同意數38萬2314票、不同意票35萬9049票、有效票數74萬1363票、無效票數6835，有效同意票數對投票權人數20.45％。

反萊豬進口同意數39萬3423票、不同意票34萬7962票、有效票數74萬1385票、無效票數6793，有效同意票數對投票權人數21.04％。

公投綁大選同意數39萬4314票、不同意票34萬7671票、有效票數74萬1985票、無效票數6189，有效同意票數對投票權人數21.09％。

三接遷離藻礁同意數39萬5529票、不同意票34萬6119票、有效票數74萬1648票、無效票數6578，有效同意票數對投票權人數21.15％。