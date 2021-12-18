王力宏和學霸妻李靚蕾離婚後，女方在沉寂2天後，17日深夜在IG寫下一篇約5千字毀滅式長文，痛揭王力宏私生活淫亂和婚後對她冷暴力、不平等行徑，更爆出和女星關係複雜、搞上身邊工作人員等；網紅陳沂分享看法的貼文下，一名曾在五星級飯店工作的網友爆料，有細節還沒爆，而且王力宏私下是使用其他別名。

李靚蕾17日深夜在IG和微博寫下近5千字長文，痛揭王力宏淫亂私生活真面目，震驚演藝圈，不少藝人或網紅紛紛留言替她打氣，更佩服她的勇敢；而高人氣網紅陳沂也在臉書分享自己看法，並轉發徐若瑄作品MV，底下也引起網友熱烈討論。

網紅陳沂分享看法的貼文下，一名曾在五星級飯店工作的網友爆料，有細節還沒爆，而且王力宏私下是使用其他別名。(圖/ 摘自陳沂臉書)

其中有一名自稱曾在五星級飯店工作的網友指出，他認為李靚蕾對王力宏已經很好了，「我們知道的一些事情，而且是細節，都還沒爆」，他也說李靚蕾一定全部都知道，套陳沂說的，「看似大刀其實已經手下留情」；另外，更加碼爆料，原來王力宏私底下有別的名字，「他比較好的朋友會叫他克斯」。

王力宏和學霸妻李靚蕾在2013年於美國登記結婚，15日卻突然證實兩人8年婚姻告吹，外界瘋猜離婚原因，有一說「婆媳問題」是主因，但隨即卻被經紀人否認；而原本保持沉默的李靚蕾，終於忍無可忍在17日向大眾傾訴8年來的委屈和忍讓。