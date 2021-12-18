此前大陸傳出正在整合的超大型國有稀土企業呼之欲出，大陸國資委18日表示，稀土、煤炭等專業化整合深入實施，象徵整合可能進入最後階段。

中證報報導，大陸國資委18日召開中央企業負責人會議，國資委主任郝鵬表示，著力推進戰略性重組、專業化整合。中國星網、中國電氣裝備、中國物流集團掛牌成立、中化集團和中國化工聯合重組，中國電科重組中國普天，鞍鋼集團重組本鋼，國家管網集團資產重組順利完成，稀土、煤炭等專業化整合深入實施，物流大數據平台、海工裝備創新平台加快落地。

此前市場盛傳，中國政府已批准成立一家超大型國有稀土企業，新企業將命名為中國稀土集團，最快於12月在江西省成立，這家新企業是先前透過合併幾家國有企業的稀土資產而成立，包括五礦集團、中國鋁業，以及贛州稀土集團。

年內大陸稀土出國規模亦大增，大陸海關總署數據顯示，11月稀土出口4859噸，年增86.1％。同期稀土及其製品出口10057噸，年增50.7％。2021年前11個月稀土及其製品出口98579噸，年增42.3％。