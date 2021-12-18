由台新銀行公益慈善基金會、王月蘭慈善基金會、台北市艋舺龍山寺、研華文教基金會、中華電信基金會、台灣尤努斯基金會、中華民國老人福祉協會、國立中央大學公益傳播中心以及众社會企業共同舉辦的第12屆「您的一票，決定愛的力量」公益票選活動，(18)日舉辦捐贈典禮。活動由「折翼天使樂團」的演出揭開序幕，共有198家團體及個人獲頒公益基金。本屆活動由「台新夢想家籃球隊」擔任代言主視覺，球團董事長張承中到場接受感謝狀。另也頒發由台北晶華酒店、台北萬豪酒店、桃園大溪笠復威斯汀度假酒店及新驛旅店所提供的住宿券及餐劵給多位投滿10票的幸運中獎人。

台新銀行公益慈善基金會董事長吳東亮近日除獲行政院表揚並勉勵更生人外，還獲文化部頒發文協獎章，為當代藝術樹立標竿，另認購台東鳳梨釋迦嘉惠在地小農，寒冬送暖關懷弱勢，扶助各界不遺餘力。吳東亮表示本屆活動計303家團體及個人參與票選，有198家團體獲得公益基金及資源，發出3735萬元，總得獎率6成5，創下歷屆投票人數及獲獎團體數新高。吳東亮同時宣佈社福領域(含王月蘭慈善基金會及台北市艋舺龍山寺)共捐出3420萬元，在原72個獎項外，增發101個獎，其中社會福利領域10萬元組的102家團體，全數獲得補助，共增額錄取83家，另有18家由捐贈人指定專款專用(含王月蘭慈善基金會及台北市艋舺龍山寺)，社福領域獲獎團體數達173家，獲獎率近7成，加上今年近45萬人響應投票，皆創下活動歷屆新高。

王月蘭慈善基金會總裁王文洋指出，台灣防疫有成，透過台新平台，將造福更多弱勢。台北市艋舺龍山寺董事李玥玲認為，台新公益平台機制完善，可看見中小社福團體需求，用票選獲得善款並執行。众社會企業創辦人林崇偉倡導社福應不斷創新，為弱勢爭取生活保障及權益，不僅回應社會發展趨勢，更創造服務價值。研華文教基金會總監林基在表示，您的一票活動十二年堅持愛的實踐，幫助社福永續發展，而研華聚焦文化教育，邀文教團隊推廣公益。

中華電信基金會經理張嘉芳相信5G應用將縮短城鄉數位落差，透過平台協助在地數位知能，將資訊融入生活，讓科技貼近人心。台灣尤努斯基金會副董事長林函瑢補充，社福應有效運用商業模式來解決社會問題，創造競爭力非僅仰賴社會捐助，成為自給自足的社會型企業。老人福祉協會理事長韓春菊鼓勵將訓練融入日常，復能服務幫助失能長輩重拾生活自理與自立，努力不依賴他人，以維持生命的尊嚴及品質。國立中央大學公益傳播中心主任沈建文則發現，年輕學子多關注身障及兒少議題，用影片說故事，為公益團體創造社會影響力。

獲獎團體感言，公益傳播林建宏透過影像拍出特教生命力，紀錄感動傳遞美好。復能自立甘霖基金會陳文齡認為投票讓全民動起來，提案增加長輩生活盼望，朝向自立發展。社福社企慈善藝廊宣藝術呂忠益持續幫助身障孩童，將義賣畫推向更多平台。數位學習陳綢兒少家園徐瑜指出線上服務可便利偏鄉兒少做好職涯準備，讓社會當他們的靠山。文化教育中原大學愛鄰社吳語萱透過提案服務弱勢兒童，使其感受關懷。創新服務台北市視障者家長協會盧映如說明，觸覺式逃生地圖造福視障朋友，可避免憾事。

獲王月蘭基金會補助台灣無毒世界協會李政哲強調，將持續推廣反毒知識，造福青少年。龍山寺捐助臺東南迴健康促進協會張小雲表示，台新平台協助組織完善偏鄉學童的社福工作，使其萌生希望。社福領域50萬元乳癌防治基金會張金堅親自領獎，並提到線上宣導將不鬆懈，持續受惠更多偏鄉婦女。25萬元臺東紫萱草協會賴靜說明，經費讓小作所順利運作，提升身障學員就業品質。10萬元高雄故事媽媽協會陳秋香透過說故事增加促票機會，將培訓志工說更多故事。獲增額錄取關愛基金會楊捷妤則指出，弱勢兒少需藉社福資源度日，有各界關懷才能創造快樂童年。