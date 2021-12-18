四大公投全軍覆沒，《美麗島電子報》董事長吳子嘉今直言，從公投作戰過程凸顯出一個事實，就是國民黨主席朱立倫確定沒有辦法在大型作戰中凝聚黨內全部力量，朱立倫的黨中央，顯然已沒有能力領導明年的2022選舉。他說，這必然會讓地方諸侯陷入立即性的危機，預料藍營將出現「諸侯自救聯盟」，填補黨中央的中空，取代黨中央的無力。

1218公投結果出爐，國民黨內部預料將掀起檢討聲浪。吳子嘉表示，不管公投結果如何，從這段過程就能確定一個事實，蔡英文雖然有執政優勢，但她確實有效地貫徹執政團隊與黨機器的全面動員，這點在11月底時就已經非常明顯；而朱立倫從頭到尾，就是散沙一盤。

吳子嘉指出，朱立倫擔任主席後之所以無法團結國民黨，主要就是做了兩件事，第一是發動「同舟計畫」，找回爭議性黨員，公開羞辱曾對兩岸發展有重大貢獻的前總統馬英九是「崇禎皇帝」，這是第一道裂痕。

第二道裂痕，則是公投進入倒數階段時，面對黨員同志羞辱新北市長侯友宜，揚言再不幫忙宣傳四個同意，明年就別再提名競選連任。吳子嘉說，國民黨的兩大咖被如此修理，當老大的朱立倫卻袖手旁觀，放任一小撮黨員攻擊黨內重要資產，「你要馬英九、侯友宜怎麼看你這位黨主席？這還有辦法團結嗎？」

吳子嘉表示，民進黨就看準了這點，把公投進一步轉向變成「徹底擊潰國民黨中央」，刻意去解讀藍營縣市長、立法院黨團對公投的意興闌珊，全力凸顯國民黨內的矛盾，讓國民黨自家人陷入黨同伐異的困境。

「公投後的狀況，就是朱立倫的黨中央，已經確定沒有能力領導明年的2022。」吳子嘉說，朱立倫是個謙謙君子，但他的領導風格，很明顯無法對抗如狼似虎的民進黨；拿下公投勝利的民進黨，保證會在明年的選舉發動更凌厲的攻勢，所有要參加明年選舉的國民黨縣市長、民代候選人，今晚之後會立刻出現非常大的危機意識。

吳子嘉進一步指出，「領導中空」的現象，會讓朱立倫陷入弱勢的黨中央，更加沒有能力領導集團軍作戰；隨著地方諸侯惶恐不安，預料將出現「諸侯自救聯盟」，填補黨中央的中空，取代黨中央的無力。

對於國民黨此次的挫敗，是否會讓民眾黨順勢而起？吳子嘉直言，這次民眾黨表現更差，堪稱完全沒表現，「沒有行動，怎麼會有操作順勢而起的可能性？」況且，泛藍選民對黨中央不滿意的時候，投票會趨向保留，甚至是以拒絕投票方式懲罰國民黨的領袖。因此，泛藍投票率降低，跟民眾黨一點關係都沒有。

對於侯友宜，吳子嘉說，黨內的矛盾確實已經浮上檯面，雙方在情感上遭遇到挫折，這是毋庸置疑的事實；接下來，侯有沒有能力把矛盾化解掉，或是爭取到深藍的諒解與認同，就是他的政治智慧。