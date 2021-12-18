四大公投藍軍全軍覆沒，國民黨立委鄭麗文坦言，國民黨現在沒一個懂選舉的人、沒一個能操盤的人，跟民進黨選成「精」的不一樣。她也點名新北市長侯友宜，侯如果只是想繼續當新北市長，這樣考量或許沒問題，但大家對他有期待，將來若要選總統，他就要面對問題，「沒有保證贏的啦！」

鄭麗文直言，現在就是縣市諸侯大於國民黨中央，國民黨中央沒有資源，縣市長有資源，黨中央要認清這現實，地方諸侯看到藍的基本盤萎縮，得出的結論就跟其他國民黨員相反，他們當然會想要明哲保身，確保自己連任，政治就是現實的。

鄭麗文說，侯友宜如果只是想繼續當新北市長，那他今天對公投的表現就沒有問題，但正因為侯友宜是全國人氣最高政治人物，大家對他期待高，是將來可以選總統的人，他就要思考跟面對，要怎麼讓國民黨支持者願意挺他，還能號召中間選民挺他，「人氣高也沒有保證贏的。」

鄭麗文說，國民黨要認清現實，國民黨不習慣打沒資源、很靈活的選戰，「現在的國民黨沒一個懂選舉的人，沒一個能操盤的人」，跟民進黨選成「精」的不一樣。民進黨硬坳還是會贏，國民黨不坳也還是會輸，國民黨自己明明理直氣壯，都還是容易氣餒。

鄭麗文也感慨兩黨支持者的選民文化完全不同，明明公投已經無關政治意識形態，但中間選民跟淺藍支持者還是都不願意出來投，就因為不想看藍綠對決，就把投票都放棄了。鄭麗文直言，這次公投顯示一件事，將來國民黨「沒那麼好選，中二補選也沒那麼好選，非常艱困。」