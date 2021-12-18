新北富邦國際城市U18棒球邀請賽18日進行最終戰，新北市藍靠著3名投手賞出12K，聯手封鎖台東縣打線，讓對手直到9局上才敲出全隊首安安打，終場以7比0完封對手，奪下4連霸。

尋求4連霸的新北藍，今天的冠軍戰，開局靠著林佳緯安打先馳得點，2局下再以高飛犧牲打得分，4、5兩局各再下一城，到了7局下，首名打者獲觸身球上壘後，黃柏叡、林佳緯、許子謙安打連發，加上暴投，一舉再添3分，持續穩住領先優勢。

新北藍投手也很給力，先發投手蕭齊5局登板送出6次三振，林華偉中繼3局投出4次三振，林盛恩在第9局登板後援，沉寂8局的台東縣才由第9棒劉彥宇敲出首支安打，陳培力跟進敲第二安，不過林盛恩接著連飆2K，接著觸身球後，再抓下最後一名出局數，守住勝果。

新北藍總教練周宗志表示，今天投手有穩住，想讓蕭齊感受有強度的比賽，因此安排他先發，沒被打安打是出乎意料，希望經過這一場球能讓他重建自信心，至於林華偉本來就安排在蕭齊後面，林盛恩後援有點小狀況，不過也讓他學習到經驗，未來後援要注意的地方。

新北藍順利完成4連霸，周總說：「每一場球都全力以赴在打，身為地主當然希望把冠軍留下來，很高興能夠完成4連霸。」至於季軍戰則由台北市以2比1擊敗新北市白。