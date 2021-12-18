四大公投全軍覆沒，中山大學政研所特聘教授廖達琪今直言，朱立倫將面臨黨內嚴峻挑戰，雖然「戰鬥藍」會將敗責導向新北市長侯友宜，但現在的黨中央恐怕沒有能量得罪地方諸侯。她說，朱立倫這時應設法整合黨內中間派，而不是為了化解黨內壓力而順著深藍的聲音處理侯友宜，否則，「國民黨不用多久就會走進歷史灰燼。」

1218公投結果出爐，國民黨內部預料將掀起檢討聲浪。廖達琪指出，近來藍營陸續有聲音對侯友宜提出質疑，但現在的國民黨根本沒有籌碼這樣做，理由在於，侯友宜是2022地方選舉的最強候選人，社會聲望極高，對這樣的人如果還祭出懲處，國民黨的支持度就會斷掉一大塊。

再者，朱立倫如果真的順著戰鬥藍的聲音，在明年不提名侯友宜競選連任新北市長，那麼，假若侯個人真有意願更上一層樓，這等於是替他開了一條直攻2024的路，不必面臨卡在新北市的問題。因此，廖達琪說，「更想選總統」的朱立倫，當然會設法替侯友宜緩頰。

但廖達琪直言，在公投被拉高到政黨對決的情況下，扛著黨大旗的朱立倫，如果連社會支持度相當高的「反萊豬」都輸掉，必然會面臨黨內嚴峻挑戰；而戰鬥藍雖不至於逼宮，但可能會逼朱立倫承諾2024年不能再出來選總統。

她說，在此壓力下，朱當然也會想找侯友宜當緩衝，只是，他終究很難迴避領導統御出問題的質疑，這時候的他得罪得起地方諸侯嗎？

「戰鬥藍一定會導向檢討侯友宜，但這對國民黨的未來是非常不利的，真的這樣做，國民黨自己反而會傷得更重。」廖達琪說。

廖達琪進一步說，民進黨執政成績令人失望，但在政黨支持度部分，討厭國民黨的人卻還是高於討厭民進黨，這代表國民黨並沒有獲得多數中間選民的認同。反觀侯友宜，是藍營少數可以吸納中間、甚至是年輕選民的政治領袖，「如果朱立倫選擇聽從深藍的聲音處理侯友宜，對不起，國民黨不用多久就會走進歷史灰燼。」

對於國民黨此次的挫敗，是否會讓民眾黨順勢而起？廖達琪說，國民黨當然要為結果負責，但公投的失分，還輪不到民眾黨拿到好處；只是，民眾黨確實是虎視眈眈，覬覦從藍營游離出來的選民，所以朱立倫這時是應該展現寬容大度，設法整合黨內中間派；而不是對侯友宜開鍘，這恐怕就真的會讓民眾黨受益。