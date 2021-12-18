反萊豬沒過關 AIT：持續尋求建設性互動 20:502021/12/18 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 AIT（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「反萊豬」公投確定沒過關，一位AIT官員表示：「我們會持續與台灣針對影響美國食品與農產品出口的議題尋求建設性的互動，如同我們在雙邊貿易中其他所有項目一樣。」 反萊豬未過關 農委會：持續透過百億基金提升養豬競爭力 反萊豬公投若通過 學者：政府應加強與美溝通台灣立場 #反萊豬 #過關 #尋求 #建設性 #互動 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉義縣18鄉鎮 只有這鄉鎮同意票多於不同意票 19:512021/12/18 政治 反萊豬公投未過 林為洲請辭國民黨副秘書長 18:522021/12/18 政治 中選會最新開票統計 四公投案不同意票皆領先 16:592021/12/18 政治 知名偶像遭爆約砲 精神科醫師：2人格特質易性關係複雜 12:132021/12/18 生活 戴兆華觀音跑透透發傳單 盼衝高在地支持率 11:392021/12/18 政治 李德維轟FAPA 對不起台灣人血統 04:102021/12/18 焦點要聞 嘉義市投票率4成2 反萊豬4萬1488票同意 與不同意票差距最小 19:402021/12/18 政治 韓進快評》族群撕裂 民主還有什麼價值 08:412021/12/18 快評 1218公投》以恐嚇訊息影響投票 蘇偉碩告發陳吉仲違反公投法 04:102021/12/18 焦點要聞 馬凱碩：美歐推基礎設施建設計畫是對「一帶一路」最高禮讚 13:122021/12/18 兩岸 新聞透視》濫權、造假、恐嚇、分裂 無所不用其極 公投變了調 台灣民主沉淪中 04:102021/12/18 焦點要聞 政治熱門新聞 決戰1218》4大公投都未過關 柯文哲點出兩大原因 - 政治 上將備詢 中將咬耳朵「不用回答」全都錄 網友怒：囂張跋扈還不滾下台 - 政治 1218公投》最後一夜藍綠大拚場 沈富雄預測最後公投結果 - 政治 1218公投》唐湘龍預測公投結果 判斷藍營這大咖會過關 - 政治 決戰1218》四大公投藍營全軍覆沒 侯友宜：我願意承擔 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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