「反萊豬」公投確定沒過關，一位AIT官員表示：「我們會持續與台灣針對影響美國食品與農產品出口的議題尋求建設性的互動，如同我們在雙邊貿易中其他所有項目一樣。」

反萊豬未過關 農委會：持續透過百億基金提升養豬競爭力
反萊豬公投若通過 學者：政府應加強與美溝通台灣立場
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