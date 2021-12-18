4大公投案今投票，花蓮縣投票率36.01％，同意票大幅領先不同意票，花蓮縣長徐榛蔚表示，尊重公投開票結果，但投票率偏低，可看出公投與大選必須合併舉行，才能提高投票率，對攸關國家重要議題的公投案才能展現出真民意。

花蓮全縣設327個投開票所，晚間6時50分全數開出，投票率36.01％，根據中選會公布開票結果，花蓮4大公投案「同意」票數，全數大於「不同意」票數。

花蓮公投同意票雖開出好成績，但全台不同意票數突破350萬，4案全遭否決。徐榛蔚除了對結果表示尊重，也表示，花蓮公投「同意票」雖大幅超越不同意票，相信花蓮縣民對藍營提出公投議題表達支持，但這次公投投票率低迷，她認為，由此可以看出，公投與大選必須合併舉行，提高投票率，才能對攸關國家重要議題公投案展現出真民意，否則真正民意無法展現。

4大公投案，花蓮投票權人27萬5091人，投票率36.01％、無人違規。其中第17案「重啟核四」的「同意」票66929票，「不同意」票30851票，有效同意票數對投票權人數24.33％；第18案「反萊豬進口」的「同意」票68395票，「不同意」票29381票，有效同意票數對投票權人數24.86％。

第19案「公投綁大選」的「同意」票68191票，「不同意」票29596票，有效同意票數對投票權人數24.79％：第20案「三接遷離」的「同意」票68013票，「不同意」票29749票，有效同意票數對投票權人數24.72％。