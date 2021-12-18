新北市政府秘書長林祐賢宣布公投結果。（葉書宏攝）
新北市政府秘書長林祐賢宣布公投結果。（葉書宏攝）

第17案「重啟核四」、第18案「反萊豬」、第19案「公投綁大選」、第20案「珍愛藻礁」等4項全國性公民投票今（18日）下午4時許結束，新北市選委會於晚間8時許開票結束，新北市投票率高於全國平均，其中18、19、20等三案同意票均高於不同意票，僅有第17案不同意票高於同意票。

依據新北市選委會統計，第17案「重啟核四」同意票69萬2987票、不同意74萬9776票、投票率42.5％；第18案「反萊豬」同意票72萬5556票、不同意票71萬7589票、投票率42.5％。

第19案「公投綁大選」同意票73萬574票、不同意票71萬3486票、投票率42.49％；第20案「珍愛藻礁」同意票72萬1259票、不同意票72萬1067票、投票率42.5％。

依據中選會公告，全國4案投票率位於41.08％至41.09％，新北市投票率均高於全國平均。

雲林縣4公投開票結果出爐 同意票僅斗六市、台西鄉有勝出
嘉義縣18鄉鎮 只有這鄉鎮同意票多於不同意票
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