第17案「重啟核四」、第18案「反萊豬」、第19案「公投綁大選」、第20案「珍愛藻礁」等4項全國性公民投票今（18日）下午4時許結束，新北市選委會於晚間8時許開票結束，新北市投票率高於全國平均，其中18、19、20等三案同意票均高於不同意票，僅有第17案不同意票高於同意票。
依據新北市選委會統計，第17案「重啟核四」同意票69萬2987票、不同意74萬9776票、投票率42.5％；第18案「反萊豬」同意票72萬5556票、不同意票71萬7589票、投票率42.5％。
第19案「公投綁大選」同意票73萬574票、不同意票71萬3486票、投票率42.49％；第20案「珍愛藻礁」同意票72萬1259票、不同意票72萬1067票、投票率42.5％。
依據中選會公告，全國4案投票率位於41.08％至41.09％，新北市投票率均高於全國平均。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。