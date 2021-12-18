企業17年男女排球聯賽明星賽18日火熱於台北體育館開打，男子組激光白隊、雷射綠隊秀味十足，多次的扣殺讓觀眾驚呼連連，最終比數以25比21、25比27平手握手言和；而女子組的比賽，白、綠兩隊你來我往，多次精彩的救球讓現場球迷大飽眼福，最終白隊以25比23、25比21直落二的比數拿下女子組明星賽的勝利。

本次明星賽內容可說是相當豐富，除了原有的明星對抗賽之外，賽前還新增了「球星見面會」，球迷、球員可以共同組隊參與趣味競賽等活動，享受難得零距離的互動時光；此外，賽後除了有往年的技術挑戰賽外，還有「明星教你打排球」以及「與球星共度晚餐」的活動，不僅讓球員化身教練，與球迷一同享受打球的趣味氛圍，共度晚餐更是拉進球員與球迷的關係，粉絲們也能看見球員不同的面貌。

首先登場的男子組賽程，白、綠兩隊火力相當，首局前半段展開拉鋸戰，後段雷射綠隊火力加溫，多次扣殺得手並以25比21拿下首局。次局，激光白隊吹起反攻號角，開局取得些微領先，但綠隊立即回穩扳平比數，兩隊廝殺至 deuce，最後白隊在劉鴻敏的發球ace，以27比25收下第二局，兩隊以總局數1比1握手言和。

女子組賽事，亮麗白隊開局得分猛烈，清新綠隊急起直追，戰況呈現膠著，最後在驚濤駭浪中，白隊以25比23拿下首局。互換場地後，綠隊首開紀錄，兩隊又進入拉鋸戰，而白隊在比賽後段靠著多次的扣殺與吊球，最後以25比21直落二拿下勝利。