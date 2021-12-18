四大公投無一過關，文化大廣告系系主任鈕則勳論析藍綠兩大陣營版圖動態，認為蔡英文仍有主場優勢，甚至更能貫徹到接班安排，蘇貞昌也有進取2024年大選的能量，朱立倫則是謝謝再聯絡。

針對四大公投藍軍全軍覆沒，鈕則勳表示，投票率低，變成基本盤決勝，而綠軍的基本盤穩穩地大於藍軍基本盤。蔡英文的政治能量強，主場優勢明顯，民意支持度仍有堅實基礎。朱立倫則是政治魅力、能量不足，以產生動員力道與基本盤鞏固都不可得，遑論進取中間選民。

鈕則勳也提到，本次公投對民進黨的影響，則是蔡英文領導權威持續強化，避免「跛鴨困境」，其意旨更能貫徹到接班安排。蘇貞昌閣揆地位穏，甚至累積進取2024年總統大選的能量。

鈕則勳認為，公投結果可說是擋住了骨牌效應，民進黨對明年初的立委補選及年底九合一選舉，或可以逸待勞。

至於國民黨方面，鈕則勳指出，公投結果勢必衝擊明年原本具優勢的台中立委補選，稍一不慎可能形成骨牌效應，影響九合一選舉；且朱立倫的治理權威受到嚴重衝擊，弱勢黨主席困境更明顯，地方諸侯可能更不買他的帳，明年初立委補選如果又敗，朱勢必面臨逼宮的窘境。

鈕則勳特別強調，朱立倫在公投結果後發表說法，強調黨內「不要找戰犯」，其實是在做風險管理，甚至似乎也想把火引到新北市長侯友宜身上，但如此反而會惡化侯朱關係及黨內衝突，茶壺內的風暴一觸即發。