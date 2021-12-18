公投結果出爐 嘉義市長黃敏惠：公投結果予以尊重 20:422021/12/18 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 公投結果出爐，嘉義市長黃敏惠表示尊重。（廖素慧攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 對於公投的結果，嘉義市長黃敏惠表示，此次公投是對於食品安全、人民權利、環境保護、影響經濟發展的國家能源政策的意見表達，結果已經出爐，這是大家共同的決定，對於這個公投的結果我們予以尊重。 雲林縣4公投開票結果出爐 同意票僅斗六市、台西鄉有勝出 林姿妙公投立場始終不變「無論結果為何都尊重民意」 #公投 #嘉義市 #黃敏惠 #食安 #環保 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 四大公投不同意領先同意 趙少康發聲：一起承擔別找戰犯 18:252021/12/18 政治 南投縣長林明溱公投「亮票」 選委會認定非故意沒違法 13:022021/12/18 政治 張麗善完成公投投票：無論結果如何 冷靜面對投票結果 09:362021/12/18 政治 反核自救會開票結果出爐 貢寮區7成6不同意重啟核四 17:462021/12/18 政治 台中二選區「章魚里」公投結果出爐 3同意1不同意 18:062021/12/18 政治 核四公投未通過 黃士修轟「對民主最深層傷害」：從此恐怕再無公投 18:372021/12/18 政治 嘉義市長黃敏惠伴母在圈選處投票 市選委會：老弱長者可由家人陪同 09:322021/12/18 政治 北市投票率有望達4成5 「選情章魚哥」天玉里高達4成7 17:322021/12/18 政治 全運會嘉義市奪1金5銀9銅 黃敏惠頒發近400萬獎勵金 16:502021/12/18 生活 四大公投未通過 蘇貞昌20：15召開記者會 18:432021/12/18 政治 決戰1218》林智堅對公投結果有信心 呼籲民眾快出門投票 11:022021/12/18 政治 政治熱門新聞 決戰1218》4大公投都未過關 柯文哲點出兩大原因 - 政治 上將備詢 中將咬耳朵「不用回答」全都錄 網友怒：囂張跋扈還不滾下台 - 政治 1218公投》最後一夜藍綠大拚場 沈富雄預測最後公投結果 - 政治 1218公投》唐湘龍預測公投結果 判斷藍營這大咖會過關 - 政治 決戰1218》四大公投藍營全軍覆沒 侯友宜：我願意承擔 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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