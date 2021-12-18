對於公投的結果，嘉義市長黃敏惠表示，此次公投是對於食品安全、人民權利、環境保護、影響經濟發展的國家能源政策的意見表達，結果已經出爐，這是大家共同的決定，對於這個公投的結果我們予以尊重。

雲林縣4公投開票結果出爐 同意票僅斗六市、台西鄉有勝出
林姿妙公投立場始終不變「無論結果為何都尊重民意」
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