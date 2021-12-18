王力宏遭妻子李靚蕾毀滅式爆料，不論婚前婚後，私下性生活都極為淫亂，王力宏好形象一晚間全部瓦解，此事也被拿來與去年羅志祥事件比較，就有網友詢問「周揚青李靚蕾誰才是核彈爆料」，眾人則因一個原因，一面倒認為李靚蕾殺傷力強太多。

王力宏夫妻離婚，女方沉寂2天，17日晚間在個人社群平台上貼出4500字長文，指控王力宏召妓、約炮，甚至動用各種手段霸凌詆毀她，也讓許多粉絲聯想起去年4月羅志祥同樣遭女友周揚青踢爆多人運動事件，讓羅志祥演藝事業跌至谷底。

網友在PTT八卦版詢問「周楊青和李靚蕾誰是核彈式攻擊」，原PO說，去年周揚青的多人運動言論，把羅志祥打回原形，如今依舊一蹶不振，連轉行當YouTuber點閱都很慘淡；今年李靚蕾爆王力宏劈腿外遇，到上海開演唱會還跟砲友黏整晚，拍下親吻、奶貼照，周揚青和李靚蕾誰才是最厲害的核彈式攻擊？

底下鄉民一面倒都認為李靚蕾身為正宮，殺傷力更強：「正宮反擊絕對核彈級，而且形象反差太大了」、「有結婚比較嚴重」、「絕對是李，結婚未婚差很大」、「羅志祥沒結婚，是私德問題，王力宏結婚有法律問題」、「當然是李靚蕾，王力宏都結婚還有孩子」、「未婚了不起就是風流愛玩 已婚就準備上法院」。

也有人認為王力宏與羅志祥形象差太多也是主因：「羅平常就那形象，所以不是很意外」、「王力宏平常形象太好，所以殺傷力更強，反差太大」、「羅志祥就是一副玩咖樣」、「王力宏真的噁心多了」、「真的完全想不到王力宏私下是這種人」。