四大公投結果出爐，高雄投票率衝出42.25％。高雄市長陳其邁今（18）日晚間在臉書發文提到，高雄投票率超過4成，其中不同意票比例達6成，四個公投案都沒有通過，代表大多數人民支持目前台灣前進的方向，拒絕走回頭路。

據高市選委會統計，每案不同意票數均領先至少19萬票以上，第17案「重啟核四」不同意票59萬7826票，同意票38萬8792票；第18案「反萊豬」不同意票58萬8302票、同意票39萬7990票。第19案「公投綁大選」不同意票58萬8579票、同意票39萬8261票；第20案「三接遷離」不同意票59萬3239票、同意票39萬2910票。

「感謝每一位站出來投票的你，在民主的實踐中，讓台灣更堅定前進的方向！」他表示，這次四個公投案，從性質上來看是對政府重大政策的複決案，結果就是對於當前政府政策，在希望帶領台灣產業走向國際、推動台灣能源轉型並兼顧區域均衡、非核家園以及追求台灣民主深化等四個方向，進行公民複決，也就是再一次的決定。

陳其邁認為，今天開票結果，四個公投案都沒有通過，代表大多數人民對當前政府政策的這三個方向，做出了支持的選擇，支持目前台灣前進的方向，拒絕走回頭路。

陳其邁表示，根據這個公民複決的結果，我們支持總統和行政院加速推動政策的腳步，厚植台灣在國際社會的競爭力。「在高雄產業轉型的關鍵時刻上，我們堅定信心、大步前進！」

他強調，台灣人民理性平靜的表達自己對公共議題的定見，是公民投票制度在台灣民主政治中日益成熟的表現。這個民主發展成就，值得珍惜，我們也有責任用積極的態度、前進的腳步，來回應公民複決的民意選擇。

「高雄市不同意票開出漂亮的成績單！」身兼民進黨高市黨部主委的立委趙天麟直言，公投結果可以視為民眾用期中考的方式再次對蔡總統施政的認證，也是人民對中央推出「大南方計畫」的肯定，確定高雄市長陳其邁「南霸天、領頭羊」的地位，代表陳其邁不僅招商引資有成，也於逆境中強力對公投催票有成，高雄再次成為「台灣英雄」。