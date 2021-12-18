美國職棒目前因封館無法簽球員進40人名單，不過一些球員仍能找到工作，據日媒報導，羅德今天就簽下有大聯盟資歷的火球男葛瑞洛(Tayron Guerrero)，軟銀則網羅大聯盟生涯百轟游擊手蓋爾維斯(Freddy Galvis)，這兩筆補強都大大增強了球隊實力。

Lotte Marines have acquired former Chicago White Sox minor league RHP Tayron Guerrero. https://t.co/LFosHPdCb4 — NPB on reddit (@NPB_Reddit) December 18, 2021

葛瑞洛今年30歲，生涯從教士開始，之後轉投馬林魚，他曾在2018年飆出104英哩(約167公里)火球，不過他生涯自責分率偏高，3年累積2勝5敗15次中繼成功，平均自責分率是5.77，對他加盟監督說：「期待他表現，速球魅力十足、控球到位、投球進壘點也很好，打者會覺得難對付。」

而軟銀則是補進前費城人游擊手蓋爾維斯，蓋爾維斯從2012年就進入大聯盟，效力費城人直到2017年，今年初與金鶯簽下1年150萬美元合約，季中被交易重返老東家費城人，本季他一共出賽104場，有14轟40打點成績，打擊率.242，他除了守游擊，也能當二三壘手，功能相當全面。

Freddy Galvis reportedly will play in Japan in 2022https://t.co/jl8ruF8xZt



[@TimKellySports] — Phillies Nation (@PhilliesNation) December 13, 2021

軟銀休賽期可說是大破大立，先與陣中主力捕手甲斐拓也完成合約談判，年薪約2.1億日圓，接著再和中外野手柳田悠岐簽下大約，年薪將達6億2000萬日圓(約台幣1億5400萬元)，超越「酷斯拉」松井秀喜，成為日職史上年薪最高的野手，如今又捕獲蓋爾維斯，明年球季想必會全力一搏。