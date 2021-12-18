重啟核四、反萊豬、公投綁大選、護藻礁公投結果出爐，4案不同意票均高過同意票，台北市選情較熱，總投票率達47.07％是全國最高，4案結果反而是同意票大於不同意票，差距約落在至7萬至2萬票之間，其中以公投綁大選領先最多。被視為「選情章魚哥」的天玉里投票率為47.72％，僅有重啟核四案不同意票高過同意票，稍有失準。

據市選會統計，本屆台北市投票人數有215萬5416人，市選會最後於晚間8時許開票結束，全市投票率達47.07％，12個行政區投票率皆破4成，為全國最高，選情明顯較其他縣市熱。

特別的是，與全國狀況不同，台北市4項公投案結果有反轉，同意票皆大過於不同意票，差距約落在7萬至2萬之間，其中差距最大的是公投綁大選，兩者相差7.2萬票，投票率47.06％，為差距最小則是重啟核四，兩者相差2.3萬票，47.07％。

士林區天玉里人口結構因與北市總體相似，在歷年大選中被視為「選情章魚哥」，今年該里總人數為7345人、投票人數為3505人，投票率高達47.72％。

其中，重啟核四有1726同意票、1809不同意票，反萊豬則有1798票同意、1737票不同意，公投綁大選有1792同意票、1741不同意票，護藻礁為1796同意票、1733不同意票。裡頭僅有重啟核四案不同意票較多，與台北市狀況有所不同，但其他3案都符合現況。

據統計，本屆台北市投票人數計有215萬5416人，因公民投票年齡下修，國民只要年滿18歲，即於2003年8月28日（包括當日）以前出生者，即可參與這次公投。回顧2018年公投綁大選狀況，當時台北市投票率高達57.37％。