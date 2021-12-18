國立政治大學東亞研究所18日舉行第53週年所慶，中研院院士吳玉山在會上指出，世界局勢進入「冷戰2.0」，台灣變成抗中的橋頭堡，讓許多想研究中國的外國人，都想來台灣，東亞所就肩負這樣的使命；政大國際關係研究中心主任寇健文表示，國外許多專家「會中文的不懂亞太局勢，懂亞太局勢的不會說中文」，這也是台灣在全球中國研究的機遇。

台灣的中國大陸研究重鎮政大東亞所，18日舉辦「中國研究接力賽：東亞所的傳承與創新」座談會，歡慶53周年所慶，邀請趙春山、施哲雄、邱坤玄、魏艾、寇健文、王信賢等歷任所長，分享投入中國研究的學思歷程；同時邀請東亞所創所所長吳俊才之子、中研院院士吳玉山做開幕致詞。

吳玉山以四個「之間」形容東亞所的發展。包括「教學與研究之間」、「研究與政策之間」、「區域與學科之間」、「質化與量化之間」。他認為東亞所正面臨「四個之間」的雙重壓力。

吳玉山指出，當前世界局勢進入冷戰2.0，對台灣而言既有好處也有壞處，壞處是要去大陸做田野研究變得不可能，「好處在於台灣又變成在某些情境下，理解、對抗中國大陸的橋頭堡」，在此大環境下，台灣與國外的聯繫正在大大加強，連外國人學中文都想來台灣，「當年東亞所在這個情境下成立，今天也有更多國際資源聯繫可以運用」。

吳玉山表示，當年的一個所，帶出了一個中國研究學科，對台灣的重要性關乎國家的生死存亡，東亞所的重要性不言可喻。

●二大挑戰 資料來源與思維

政大國際關係研究中心主任寇健文表示，當世界局勢進入冷戰2.0，台灣的中國研究會愈來愈重要，許多國外學者或官員，為了想瞭解中國大陸而到台灣訪問的現象，正在上演，譬如最近的許多東歐國家。

他指出，國外一些專家「會中文的不懂亞太局勢，懂亞太局勢的不會說中文」，而這也是台灣乃至政大東亞所的機遇，可以吸引許多國外學者到政大，增進雙邊合作。

寇健文指出，當前中國研究面臨兩大挑戰，一是資料來源不易。隨著中國大陸的政治氛圍緊縮，過去以田野調查方式到大陸蒐集資料，未來恐怕會不太可行，因此可思考改以其他研究方法途徑，譬如文字探勘、大數據。

二是思維方式，他指出，兩岸分隔五六十年，對一些用字遣詞的理解未必相同，「如果理解方式錯，判斷就會錯」，譬如「鬥爭」一詞，兩岸的字典解釋就不一樣。他強調，如果能作到精準瞭解對岸思維，也就可以減少兩岸理解的差距。

●層峰批准 冷戰背景創所

政大東亞所創立於1968年，前所長施哲雄指出，當年該所的成立，具有重要的時空背景。在國際上，是冷戰對峙最嚴重的時候；在兩岸，也是最激烈的對立時刻；大陸內部情勢，處於文化大革命正酣；在台灣內部，則有高漲的反共情緒。

施哲雄說，當時台灣內部研究中國大陸，只有軍情單位可以接觸相關資料，但軍情單位的研究隊伍已經來台近20年，面臨老化問題，且軍情單位的研究報告需服膺於當時的政治正確，報告結論總是「暴政必亡、反共必勝」，較不客觀，因此時任國民黨文工會主任吳俊才，上簽呈給蔣中正總統，建議設立碩士學位的研究所，並很快獲得批准。

施哲雄回憶，當年第一屆入學的東亞所學生，還得到蔣經國一一召見，關心家庭和學習情況，學生所得到的生活經費補助，比其他系所的學生還多。不過他也指出，由於東亞所成立時的特殊背景，被坊間一些人冠上「培養特務機構」的帽子，造成大陸的誤解，他在過去前往中國大陸交流的經驗中，也曾因此被大陸相關部門的人「約談」，帶來一些困擾。

●知己知彼 不喪失立場

淡江大學大陸所榮譽教授趙春山曾參與2015年兩岸領導人「馬習會」的事前二軌談判，有所友詢問，在東亞所的經歷，如何有助於與對岸的談判交手？

趙春山表示，看待大陸官員或學者，第一他是共產黨人，第二他是中國人，現在又不像早年，他還是個全球化的人，因此要用什麼樣的語言來談判，確實是很複雜的事。

趙春山說，他從大陸前總理周恩來的外交談判，體會到拿捏分寸的重要，也就是「硬不要硬到決裂，軟不要軟到喪失立場」。他透露，在「馬習會」前一天，他與陸方從下午2點談判到隔日半夜，為了這場談判，一個晚上抽了三包菸，喝了無數杯咖啡，幾乎沒睡覺，「能照顧到台灣權益的，我沒有一件疏漏，我考慮到台灣民意，可以用共同語言，也沒有喪失立場」。

他也感慨，現在政府的兩岸問題，一部分出在不瞭解大陸的人拚命講，瞭解的人不太願意講，「該說的話他不說，不該說的話拚命說，兩岸誤解就是這樣產生的」。