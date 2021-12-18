四大公投案均遭否決，國民黨立委也是公投綁大選領銜人江啟臣對此結果表達尊重與接受。他晚間透過臉書發文表示，從投票率推估，公投必須要綁大選，如果不綁大選，不只投票率會明顯下降，更將把議題抉擇變成政黨對決，使公投制度喪失憲政功能與目的。

江啟臣表示，投票率作為公民參與的指標，即使這次朝野各黨皆全力呼籲民眾要出來投票，媒體、社群也高度關注。然而投票率卻僅有4成左右，與2018年的5成5相差甚遠，「這代表著，民進黨說不綁大選不會影響投票率的說法，就是個謊言。」

江啟臣指出，回顧2018年的公投結果，可以看到即使是通過的7案裡，彼此之間的得票也不同，最多最少相差近200萬票，顯示民眾對不同案有不同意見，未被政黨影響。然而這次公投四案之間的同意和不同意票數竟高度接近，相差僅在20萬票間，顯示未綁大選的公投，已變成政黨對決、變成選舉，而不是議題抉擇。

江啟臣說，全國公投第19案作為個別公投案，沒有通過事小，但倘若未來的公投案皆因投票率而盡墨，或是質變成政黨對決的選舉，這就是台灣民主的大事。因為公投，是選舉之外，人民、在野力量，在我國憲政體制內，唯一能對執政黨有效制衡的合法武器。

江啟臣強調，如果人民失去對公投的信心，失去推動公投來制衡政府的動力，這將會是台灣民主化以來最大的憲政危機。即使公投第19案沒有通過，但我必須呼籲不分朝野、黨派的賢達們，從這次公投的結果來重新審視，公投綁大選對台灣民主深化與運作的價值與意義。