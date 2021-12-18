重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離等4案，18日投票，四項公投均因未達法定通過門檻而未過關。台灣民意基金會董事長游盈隆對此表示，這是綠大於藍先決條件下的一場激烈政黨對決，絕大多數的中性選民選擇袖手旁觀所造成。

游盈隆18日在臉書貼文表示，根據中選會最新訊息，四大公投已大勢底定，沒有一項通過，對所有密切觀察這次公投的人來講，都是極大的意外，完全是預期之外的結果。造成這個意外的最直接且最主要的原因是超低的選民投票率，大約4成左右，這和所有民調機構在投票前的調查結果有極大的落差。為何造成如此低的選民投票率？可能牽涉相當複雜，其中包括制度的與非制度的因素，需做有系統的深入研析。

游盈隆分析指出，比較簡單的解釋是，這是綠大於藍先決條件下的一場激烈政黨對決，絕大多數的中性選民選擇袖手旁觀所造成。這就類似在黑幫火拼下，善良的百姓選擇關緊門窗，足不出戶一樣。選前他們的調查顯示，在3成7的中性選民中，有2/3在四項公投都站在同意方，如果可觀的中性選民出來投票，結果就會是如選前所預測那樣，同意方將大勝。此外，大量年輕選民沒有參與投票，則是另一個重要原因。

游盈隆表示，4項公投都沒過，民進黨政府很幸運地避開了一場可怕的災難，真正的原因卻是選民冷漠，投票率低落。雖然不同意票多於同意票，但這也提醒民進黨政府在慶祝災難沒有降臨的時候，也要注意潛在廣大民意與民怨依然存在。

游盈隆指出，令人意外的是，四項公投結果的出現，證明民進黨前輩極力主張「公投必須綁大選」的傳統智慧是正確的。公投與大選分離，則是架空直接民主，貶抑直接民主的地位與價值，絕非所謂的「民主深化」。