4大公投案，藍營為何慘敗？國民黨高雄市黨部主委許福明18日受訪表示，第一，代表藍營和民間團體力量跟民進黨相比，還是有很大一段差距。民進黨在公投前一天還能在高雄動員幾萬人、動用公營事業到場子造勢，國民黨的力量是失衡的。第二，國民黨都要客觀地痛定思痛、檢討反省，所有黨工、民代是不是如民進黨那樣全心全意投入。第三，民進黨連公投都這樣操作，其他的地方選舉或大選，操作的力道一定更強更猛、不留餘地。

許福明18日接受港媒《中評社》專訪，被問及公投案開票4個「不同意」全面領先「同意」，他表示，這次藍綠對於公投票的動員與資源投入，可說是小蝦米對大鯨魚，民進黨連公投都這樣操作，其他的地方選舉或大選，操作的力道一定更強更猛、不留餘地。

對於這次投票率不高，包括高雄的投票率也不過4成上下，許福明認為，這也是民進黨為什麼不希望公投跟大選合併舉行的原因。民進黨傾全部資源去操作這次公投，手段不僅不足取，對人民民意的展現也有失真之虞。

許福明指出，此次公投結果，代表國民黨都要客觀地痛定思痛、檢討反省，所有黨工、民意代表是不是如民進黨那樣全心全意投入，是不是完全按照黨中央的意志與戰略走？

最後，被問及公投是否影響國民黨內權力結構？譬如黨主席朱立倫接下來的領導、新北市長侯友宜與國民黨的關係？

許福明說，這不是他能夠評論的，他看到的朱主席是非常認真投入公投的，主席也知道這一仗要跟龐大資源的民進黨對抗非常艱難的。他坦言，如果今晚的結果變成政黨板塊新遷移，那國民黨再不團結，下一次選舉將更辛苦。