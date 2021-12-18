雲林縣是全台養豬頭數最多的縣，第18案反萊豬公投對產業影響至關重要，公投結果同意票8萬7535張（43.56％）、遠低於不同意票11萬3430張（56.44％），雲林縣養豬協會理事、雲林縣反萊豬護台豬聯盟發起人蔡德福表示，全台養豬業將進入「戰國時代」，面臨「適者生存不適者淘汰」的法則衝擊。

蔡德福說，民進黨操作族群對立成功，讓一些人認為投不同意票才是國家隊，相較於泛藍沒錢、不積極，導致「心裡同意」的人也沒出來投。

蔡德福表示，第18案的結果他很失望，但有意料到，政府事前找特定養豬農「溝通」、「安撫」，民不與官鬥，很多養豬戶也認為反萊豬公投「沒我的事」，不過他預言養豬業即將進入戰國時代，同業皮繃緊一點。

他說，原物料價格高漲，台灣進口萊豬將逐漸使台豬失去市場競爭力，出口的肉都是冷凍肉，原本向台灣買豬肉的國家就是青睞無萊克多巴胺，未來台豬、萊豬難以分辨，台灣品牌一定受到質疑，預見外銷通路將裹足不前。