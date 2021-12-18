貢寮地方人士盼核四議題從此結束。（王揚傑攝）

公投第17案「重啟核四」未過關，新北市貢寮區地方人士盼望紛擾30多年的核四議題從此結束，地方上也不要再為這件事親友、鄰居反目，只可惜過去帶領大家的前輩無法看到今天的成果，但結局還是讓貢寮人感到欣慰。

鹽寮反核自救會前會長吳文通說，重啟核四沒通過，對貢寮人而言算是給了交代，這麼多人30幾年的付出實在太多，沒辦法估算，但感覺時間來的太晚，因為有很多人都已經走了，他們本應可以看到的喜悅，卻都沒看到，尤其當時帶著我們往前衝的長輩，都已一個個離開我們，已看不到今天的喜悅，還好我們有完成他們當初付託的任務，今天已經把核四真正的趕離貢寮，這是我們對前輩、長者的交代，也對未來子孫給了一個完美的結局，這是貢寮人現在感到最欣慰的地方。

前貢寮鄉長陳世男表示，紛紛擾擾30多年了，最早期我們的聲音傳不出去，今天公投對決，雖然地方對這種方式不是很滿意，總是這件事情告一個段落，算是塵埃落定，希望以後地方不要再為核四這個議題互相反目，在今天全國公投告一段落之後，核四這個議題在貢寮同時也能結束。

陳世男說，過去我們反核四的經費來源，都是在每年農曆3月媽祖聖誕挨家挨戶募款，所以今年計畫利用媽祖誕辰在地方辦一場告別核四的音樂餐會，希望這場音樂餐會就是整個核四議題的結束。