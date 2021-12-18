李靚蕾17日深夜毀滅式發文，拆穿王力宏愛家好男人形象，私生活淫亂約砲、召妓還和女星有複雜男女關係，更扯出他勾搭人妻，被外界聯想到徐若瑄，對此她在18日凌晨2點54分緊急發聲明否認；稍早徐若瑄二度發聲澄清，強調沒有對不起先生，更點名王力宏盡快出面，「不要因為個人私事，殃及友人」。

從李靚蕾的指控中，其中一段提到，「有一個女生也是你的砲友，自己已婚有小孩，還要你跟她一起騙她老公」、「甚至明知違反法規也要飛奔去她家找她聚會」；這些話都被網友認為，意有所指今年9月王力宏違反自主管理，與徐若瑄及一干好友聚餐之事。

而徐若瑄今日凌晨2點54分就緊急發文澄清，「對於今日媒體未經證實影射或以不實爆料方式報導影射徐若瑄小姐，以及網路網友惡意詆毀、轉述、攻擊的發言指控，威威巖娛樂公司將代表徐若瑄小姐要求撤回不當報導和發言，否則一律訴諸法律絕不寬待！」；不過，網友依舊不買單，繼續留言灌爆徐若瑄臉書。

沒多久又有自稱是徐若瑄的鄰居跳出來爆料，讓徐若瑄忍無可忍二度發聲明澄清，表示是鄰居誤會，每次見面都是一群好朋友，「絕無私約」，且無奈地說，「王力宏先生的婚姻事件，已經對我造成極大影響，我絕對沒有踰矩對不起我先生」，最後更喊話王力宏，請他盡快出來化解，「不要因為個人私事，殃及友人」。