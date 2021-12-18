四大公投結果出爐，台中市只有在公投綁大選微幅領先1356票，其他三項全軍覆沒，台中市長盧秀燕表示，公投是人民的權利，社會上對於公共事務或政策，有不同的想法，今民眾已透過公投表達意見。

公投結果已產生，盧秀燕表示尊重，也感謝台中市公投全體選監人員及警察同仁的辛勞。