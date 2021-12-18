中市公投五五波 盧秀燕：民眾已透過公投表達意見 21:092021/12/18 中時 盧金足 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市長盧秀燕表示，公投是人民的權利，社會上對於公共事務或政策，有不同的想法，今民眾已透過公投表達意見。（盧金足攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 四大公投結果出爐，台中市只有在公投綁大選微幅領先1356票，其他三項全軍覆沒，台中市長盧秀燕表示，公投是人民的權利，社會上對於公共事務或政策，有不同的想法，今民眾已透過公投表達意見。 公投結果已產生，盧秀燕表示尊重，也感謝台中市公投全體選監人員及警察同仁的辛勞。 影》公投大勝 蔡英文：每次挑戰都可以透過民主解決 決戰1218》顏寬恒8點投票：政府政策 民眾不是得照單全收 #公投 #盧秀燕 #民眾 #透過 #表達意見 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 保護令核發最完善 盧秀燕：宣導見效保護更多被害人 11:022021/12/18 生活 1218公投》四大公投今登場 投票率成關鍵 藍綠天王猛催票 侯友宜：一定去投票 希望你也去 04:102021/12/18 焦點要聞 1218公投》公投今登場 民進黨擬定「黃金24小時催票計畫」曝光 03:252021/12/18 政治 影／決戰1218》蘇貞昌帶「她」一早現身投票 現場人潮曝光 08:372021/12/18 政治 1218公投》朱立倫：蔡英文眼中 不一樣就是來亂 04:102021/12/18 焦點要聞 1218公投》侯友宜怒斥公投玩成這樣 真不可取 04:102021/12/18 焦點要聞 決戰1218》民眾控公投票遭提前蓋「不同意」台北市選委會回應了 12:152021/12/18 政治 南投縣長林明溱公投「亮票」 選委會認定非故意沒違法 13:022021/12/18 政治 決戰1218》林智堅對公投結果有信心 呼籲民眾快出門投票 11:022021/12/18 政治 反萊豬公投若通過 學者：政府應加強與美溝通台灣立場 15:082021/12/18 政治 公投又現「撕票」案！北市2人觸法 當眾撕票只因「這理由」 13:372021/12/18 政治 政治熱門新聞 決戰1218》4大公投都未過關 柯文哲點出兩大原因 - 政治 上將備詢 中將咬耳朵「不用回答」全都錄 網友怒：囂張跋扈還不滾下台 - 政治 1218公投》最後一夜藍綠大拚場 沈富雄預測最後公投結果 - 政治 1218公投》唐湘龍預測公投結果 判斷藍營這大咖會過關 - 政治 決戰1218》藍軍是怎麼輸的？黃暐瀚爆原因 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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