全民公投新竹市共有5張公投票，除了全國一致的4項公投議題之外，新竹市還多了一項「喝好水」公投。18日晚間8時終於完成全數開票作業，對於新竹市5項公投中，全都是同意票超過不同意票，也讓國民黨新竹市黨部主委許修睿稍感寬慰，許修睿也坦言全國總票數中，4大公投還是未能過關，令人遺憾。

全民公投新竹市除了喝好水議題，同意票壓倒性的多於不同意票之外，其餘4項議題，新竹市同意票險勝不同意票。對此許修睿指出，民進黨中央和地方挾著執政的豐沛資源，國民黨只能加強論述和車隊造勢，向民眾訴求公投案對未來的影響，同意票勝過不同意票，真的很不容易。許修睿也特別感謝市議會國民黨團所有議員的努力，以及選民的支持。

儘管新竹市5個議題同意票都多於不同意票，但全國的4大公投案並未能過關，對此結果許修睿也表達遺憾和尊重。許修睿認為，原本各界都預期萊豬公投會過關，但民進黨操作成政黨對決，以及各種靈活的催票方式，萊豬公投一樣也無法闖關，這一點國民黨會深自檢討。

許修睿說，公投是選民對公眾議題的自主意志表達，卻被硬生生的拖延投票日期，又被操作為政黨對決，讓他大嘆：「民進黨真的很會選舉！」許修睿也再次向支持同意案的選民表達感謝之意，也保證明年底的選舉國民黨會更為努力。